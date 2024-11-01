EE.UU. amenaza a Perú con represalias tras postergación de compra de aviones militares

«Utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», publicó Navarro en la red social X, en calidad de representante de la Administración de Donald Trump.
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El Callao no fue elegido al azar. Su cercanía a rutas marítimas clave y a grandes proyectos portuarios convierte a la zona en un punto neurálgico para el comercio internacional y la seguridad regional. Desde allí se controlan accesos marítimos fundamentales, tanto para operaciones militares como para logística, ayuda humanitaria y respuesta ante emergencias.