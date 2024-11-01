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EE.UU. amenaza a Perú con represalias tras postergación de compra de aviones militares

«Utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región», publicó Navarro en la red social X, en calidad de representante de la Administración de Donald Trump.

| etiquetas: eeuu , perú , f-16
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4 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
skaworld #1 skaworld
Es que parecen nuevos, la mafia siempre tiene maneras de hacerte pagar por la seguridad
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#3 tierramar
Encima les están construyendo otra base militar. Una base clave en una ubicación estratégica
El Callao no fue elegido al azar. Su cercanía a rutas marítimas clave y a grandes proyectos portuarios convierte a la zona en un punto neurálgico para el comercio internacional y la seguridad regional. Desde allí se controlan accesos marítimos fundamentales, tanto para operaciones militares como para logística, ayuda humanitaria y respuesta ante emergencias.
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#4 Pitchford
Qué mal deben estar las finanzas de Usa para llegar a estos niveles de amenazas y chantajes con tantos paises del mundo. A ver si revienta el dólar de una vez y se calman un poco. Lo siento por los tenedores de bonos basura.
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#2 tierramar
Recuerden cuando también obligaron a comprar armas a Grecia en la crisis del 2008, en plena crisis: recortes, desempleo,... No hay calificattivos para un pais tan destructivo como EEUU, ningún pais en la historia de la humanidad ha matado a tantos seres humanos
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menéame