Si la educación es la solución, ¿cuál es el problema?

Si la educación es la solución, ¿cuál es el problema?

Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas

etiquetas: educación , solución , problema , opinión , sistema
9 comentarios
#1 Pkpkpk
Problema? Qué problema? :troll:
1 K 30
#6 Supercinexin
modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico

Ese, y no otro, es el único problema de la educación. Lo único que cuenta es que aprendas de memorieta a recitar cosas en las que al alumno ni siquiera se le fuerza a pensar. Basta con que lo sepas.

Así salen ingenieros que saben resolver a lápiz una Transformada Z, pero no saben exactamente qué es lo que están haciendo ni qué aplicaciones tiene. Ésto lo decía ya en la carrera a mis propios…   » ver todo el comentario
1 K 30
#4 Milmariposas
El problema es el propio sistema educativo. Lo establecen, votan y aprueban gente que no sabe absolutamente nada de la realidad educativa de estos últimos diez, quince años. Es una vergüenza ver la falta de medios, los sucesivos cambios de leyes en poco tiempo, sin llegar a tener la objetividad de los resultados porque apenas aplicada, ya te tienes que estar estudiando los cambios que afectan al día a día en el aula...

Yo ya me jubilé pero sé de primera mano lo que tienen que aguantar los recién llegados a la profesión. Mucho ánimo!
2 K 21
#2 keizal
#0 Me pide suscripción.
0 K 20
#5 johel
El problema de la educacion es que el pensamiento critico es castigado por parte del sistema social capital liberalisto que nos hemos montado. El sistema educativo requiere que desde fuera no se le aplaste con una bota de clavos.
0 K 10
#9 tusitala
Cada niño es diferente, lo que para uno es obsoleto para otro es fantástico. Si hubiera dinero o medios, la educación podría ser más personalizada. Para tener pensamiento crítico hay que memorizar, por que tienes que tener datos con los que comparar la información que te están dando.
Si te dicen que Franco creó la seguridad social, y no sabes nada de historia, será más fácil que te lo creas.
0 K 10
#3 correcorrecorre
Aulas superpobladas... Mis cojo..., venga, que en la EGB éramos 45 en clase y me da la sensación de que daban mejor educación, y sobre todo, teníamos respeto a los profesores, ahora todo eso se ha perdido.
0 K 10
#8 daTO
#3 La mitad de la educación se hace en casa, y veo grandes carencias en los padres y madres que me rodean. Y esos son los de la EGB, tan buena no sería...
0 K 11
#7 MisturaFina
La educacion es el problema. Se les ha ido de la mano, la gente estudiada es una amenaza para el poder.
La solucion es bajar el nivel y subir el precio de la privada.
Solo las elites tendrán una buena educacion. Asi se perpetua la elite y la plebe.
Por eso ahora estamos en una etapa donde a los estudiados no se les escucha. Trump se caga en sus científicos. Y asi marca la tendencia.
0 K 7

