Si la educación es la solución, ¿cuál es el problema?

Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas
Ese, y no otro, es el único problema de la educación. Lo único que cuenta es que aprendas de memorieta a recitar cosas en las que al alumno ni siquiera se le fuerza a pensar. Basta con que lo sepas.
Así salen ingenieros que saben resolver a lápiz una Transformada Z, pero no saben exactamente qué es lo que están haciendo ni qué aplicaciones tiene. Ésto lo decía ya en la carrera a mis propios… » ver todo el comentario
Yo ya me jubilé pero sé de primera mano lo que tienen que aguantar los recién llegados a la profesión. Mucho ánimo!
Si te dicen que Franco creó la seguridad social, y no sabes nada de historia, será más fácil que te lo creas.
La solucion es bajar el nivel y subir el precio de la privada.
Solo las elites tendrán una buena educacion. Asi se perpetua la elite y la plebe.
Por eso ahora estamos en una etapa donde a los estudiados no se les escucha. Trump se caga en sus científicos. Y asi marca la tendencia.