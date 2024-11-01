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Eduardo Inda aplaude que la escolta privada de Abascal haya agredido ilegalmente a los manifestantes en Granada

En un editorial plagado de insultos, el director de OKdiario y tertuliano habitual de Ana Rosa Quintana defiende la violencia escuadrista a cara descubierta. El texto, titulado "Y la derecha dejó de poner la otra mejilla", arranca describiendo a los manifestantes congregados en los alrededores del acto de Vox en la Plaza de las Pasiegas como "una panda de piojosos autodenominados 'antifas'", "gentuza con pinta de no haber pasado por la ducha en semanas" y "guarros"

| etiquetas: okdiario , eduardo inda , abascal , granada
15 4 1 K 202 Fachéame
6 comentarios
15 4 1 K 202 Fachéame
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Eduardo Inda es subnormal, pero también un corrupto parte de la rueda de la corrupción española. Necesita que el país reviente porque si no acabará en un talego, con sus pantuflas.
2 K 44
Skiner #6 Skiner *
#2 Eduardo Inda no es subnormal, es un vendido servilista que dirá lo que sea necesario para defender a sus jefes.
No importa si es verdad o mentira.
0 K 6
#1 concentrado
No esperaba menos de un camisa azul
1 K 27
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Pues a mí me ha decepcionado, tiene pinta de preferir los fusilamientos.
1 K 26
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Lo que opine este imbécil, mentiroso, corrupto y mala persona me la suda a niveles astronómicos.
1 K 22
Metabarón #5 Metabarón
Luego hace como que lo tiran y no veas cómo se pone el hijo de puta este  media
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menéame