Eduardo Inda aplaude que la escolta privada de Abascal haya agredido ilegalmente a los manifestantes en Granada

En un editorial plagado de insultos, el director de OKdiario y tertuliano habitual de Ana Rosa Quintana defiende la violencia escuadrista a cara descubierta. El texto, titulado "Y la derecha dejó de poner la otra mejilla", arranca describiendo a los manifestantes congregados en los alrededores del acto de Vox en la Plaza de las Pasiegas como "una panda de piojosos autodenominados 'antifas'", "gentuza con pinta de no haber pasado por la ducha en semanas" y "guarros"