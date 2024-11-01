edición general
Edu Galán, tras el homenaje a Charlie Kirk en el acto de 'Patriots': "Él les consideraba a todos ellos o moros o latinos"

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre el homenaje a Charlie Kirk en la cumbre ultra de 'Patriots' organizada por Abascal y apunta que, hasta hace dos días, "ninguno de los que estaban ahí sabía quién era".

etiquetas: edu galán , charlie kirk , declaración , homenaje , abascal
20 comentarios
Connect #3 Connect
En España también hay mucho latino que quiere votar a VOX. Creen que como ellos llevan tiempo en España y trabajan con contrato ya quedan al margen de los ilegales. Pero para VOX y la ulttaderecha, moros y latinos son todos iguales. Y primero irán a por los ilegales como hicieron en Estados Unidos, y rápidamente a por los legales. Porque para ellos no dejarán de ser extranjeros que quitan trabajo a los de aquí.

Kirk ya estaba en esa segunda fase: moros y latinos son lo mismo.
Andreham #9 Andreham
#3 Se repetirá exactamente la misma estrategia: PPVOX necesitan constantemente generar tráfico, noticias, polémicas, "buzz" como se dice en inglés. Si no, la gente empezará a ver que el emperador va desnudo, y a preguntarse cosas.

Entonces, cuando lleguen al poder, ¿qué van a hacer? ¿Ir al mar de plástico de Almería a por ilegales? ¿Hacer redadas en las fábricas de Andalucía? Si hombre, y los señoritos que los han puesto ahí les montan el pollo.

Lo que harán será, primero, ir a por…   » ver todo el comentario
#11 Abril_2025
#9 Creo que es diferente, no creo que se puedan comparar.

En España lo que nos molestan son los pobres y "moros". Al español no le molesta el iraní que sabemos se ha abierto un negocio, nos molesta el iraní que creemos que está robando y viviendo de ayudas sociales.

En EEUU los racistas llegan a pensar que los latinos, una gran fuerza laboral en EEUU, son vagos y no trabajan. En España no creo que veamos racismo con los latinos, chinos... asumimos que igual que todos…   » ver todo el comentario
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#3 #9 Iran, como en USA, a hacer numero que dar en los telediarios de "a cuantos extranjeros han echado hoy".

Y la manera mas facil de buscar extranjeros que echar es la sabes donde esta.

Tener un contrato de trabajo facilita mucho saber donde esta el inmigrante.

Pero vamos, que no me lo estoy inventando: en USA es exactamente lo que han hecho: ir a por los que trabajan y pagan impuestos pq son los mas faciles de encontrar y con los que se llega a numeros mas facil.
#13 sliana
#3 no deja de ser irónico darse cuenta de los rasgos moros de Abascal. Tiene el caballo, le falta el casco y ponerse de perfil
EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica
#13 Vas tarde.  media
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#3

Hay un error de concepto. El que venga ilegal y puteado no quiere decir que crea en la igualdad social y en la movilidad social, salvo para ellos.

Y más si es un evangélico que viene con el cerebro lavado de su pueblo. VOX al lado de las derechas sudamericanas son casi socialdemócratas. Y parecido para los de Marruecos, que sean posiblemente de las sociedades islámicas más abiertas en comparación con las que salen de las primaveras árabes o las monarqías petroleras del golfo, está a años luz de ser medianamente progresistas.

Y como dice el refrán, no pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió.
#20 lordban
#3 Puede sorprender (en realidad no debería) pero hay inmigrantes que vienen a España para vivir en España, como españoles, entre españoles y para que sus hijos sean Españoles. Y no quieren que España se convierta en una copia de su país o en una versión pobre de Los Ángeles.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es como el negro de VOX...mu tonto.
Alegremensajero #8 Alegremensajero
#1 A ver, para tontos los que los votan. Un partido cuyo líder tiene más cara de Mohamed que de Pepe, plagado de inmigrantes y de gente que tiene menos vida laboral que un conejo, y que van contra los magrebíes, inmigrantes, y que se autoproclaman la España que madruga... Pues que quieres que te diga pero más tontos son los votantes que el negro de Vox.
#16 mrM4
#1 VOX es el escuadron negro del KKK :troll:
themarquesito #6 themarquesito
#4 Por aquí, los que sabíamos quién era Kirk éramos los seguidores habituales de la política yanqui como @ccguy @Verdaderofalso o yo.
alcama #7 alcama
#6 Claro. Tu eres el que sabía quien lo sabía .
themarquesito #12 themarquesito
#7 No he dicho eso en absoluto, he dado unos ejemplos y el perfil general de quién sabría de Charlie Kirk, que probablemente coincida con quienes sabemos quién es Stephen Crowder, Benny Johnson, Ben Shapiro, y otros elementos de la mediocracia conservadora yanqui.
#2 higlewit
"ninguno de los que estaban ahí sabía quién era"

Me lo creo. Yo tampoco. Sigo esa mierda casi tan poco como la política de Madrid.
alcama #4 alcama
#2 De hecho, sólo Edu Galán lo conocia
colipan #5 colipan
Se podían contar 3 neuronas, no pidas mucho
pitercio #14 pitercio
Le podían haber puesto knocking on heaven's door, qué cachondo!
ostiayajoder #19 ostiayajoder *
Los sudamerticanos trabajadores????? si estan todo el dia borrachos!!!!

Yo eso escucho de gente que los contrata, actualiza tus prejuicios.
Enero2025 #10 Enero2025
Hay mucho racismo en los comentarios…
