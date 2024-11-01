Edu Galán, tras el homenaje a Charlie Kirk en el acto de 'Patriots': "Él les consideraba a todos ellos o moros o latinos"

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre el homenaje a Charlie Kirk en la cumbre ultra de 'Patriots' organizada por Abascal y apunta que, hasta hace dos días, "ninguno de los que estaban ahí sabía quién era".
Kirk ya estaba en esa segunda fase: moros y latinos son lo mismo.
Entonces, cuando lleguen al poder, ¿qué van a hacer? ¿Ir al mar de plástico de Almería a por ilegales? ¿Hacer redadas en las fábricas de Andalucía? Si hombre, y los señoritos que los han puesto ahí les montan el pollo.
Lo que harán será, primero, ir a por… » ver todo el comentario
En España lo que nos molestan son los pobres y "moros". Al español no le molesta el iraní que sabemos se ha abierto un negocio, nos molesta el iraní que creemos que está robando y viviendo de ayudas sociales.
En EEUU los racistas llegan a pensar que los latinos, una gran fuerza laboral en EEUU, son vagos y no trabajan. En España no creo que veamos racismo con los latinos, chinos... asumimos que igual que todos… » ver todo el comentario
Y la manera mas facil de buscar extranjeros que echar es la sabes donde esta.
Tener un contrato de trabajo facilita mucho saber donde esta el inmigrante.
Pero vamos, que no me lo estoy inventando: en USA es exactamente lo que han hecho: ir a por los que trabajan y pagan impuestos pq son los mas faciles de encontrar y con los que se llega a numeros mas facil.
Hay un error de concepto. El que venga ilegal y puteado no quiere decir que crea en la igualdad social y en la movilidad social, salvo para ellos.
Y más si es un evangélico que viene con el cerebro lavado de su pueblo. VOX al lado de las derechas sudamericanas son casi socialdemócratas. Y parecido para los de Marruecos, que sean posiblemente de las sociedades islámicas más abiertas en comparación con las que salen de las primaveras árabes o las monarqías petroleras del golfo, está a años luz de ser medianamente progresistas.
Y como dice el refrán, no pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió.
Me lo creo. Yo tampoco. Sigo esa mierda casi tan poco como la política de Madrid.
Yo eso escucho de gente que los contrata, actualiza tus prejuicios.