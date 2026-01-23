edición general
Ecuador propone a Colombia reunirse para tratar guerra comercial

Esta semana Noboa sorprendió al anunciar un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, lo que fue respondido con una medida idéntica por parte de Colombia a una veintena de productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, clave para mitigar sus recientes crisis energéticas, a lo que Quito agregó un arancel también del 30 % al transporte que hace de petróleo colombiano.

#1 Setis
Ecuador comienza guerra comercial contra Colombia.
Colombia da sopapo comercial a Ecuador.
Ecuador: ¿Y si mejor hablamos?

Noboa: el TACO ecuatoriano.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 A que mente se le ocurre poner aranceles al país que te proporciona electricidad que te es básica. :palm: :palm: :palm:
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Y qué se pensaba que iba a pasar al empezar a arancelear? xD xD xD xD
