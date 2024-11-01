Un economista habla sin tapujos sobre la IA: 'La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro'

Los oficios prácticos y manuales podrían ganar relevancia y valor laboral. En este escenario de transformación acelerada, el economista neerlandés Jona van Loenen lanza una advertencia que rompe con muchos tópicos: los grandes perjudicados podrían no ser los trabajadores manuales, sino quienes desarrollan su actividad frente a una pantalla. A su juicio, la capacidad de la IA para automatizar tareas intelectuales está avanzando más rápido de lo esperado, lo que abre la puerta a una revalorización de los oficios tradicionales.
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Vamos, que no veo yo a los Amancio, a Bezos o a Floretinos del futuro cambiando tuberías y montando cuartos de baño, por poner un ejemplo de trabajo manual y que no debe estar mal pagado.
Con la mitad del esfuerzo que invertí en hacer caso a mi madre y hacerme ingeniero, hoy podría tener un par… » ver todo el comentario
Los que usan sus manos seguirán siendo pobres.