Un economista habla sin tapujos sobre la IA: 'La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro'

Los oficios prácticos y manuales podrían ganar relevancia y valor laboral. En este escenario de transformación acelerada, el economista neerlandés Jona van Loenen lanza una advertencia que rompe con muchos tópicos: los grandes perjudicados podrían no ser los trabajadores manuales, sino quienes desarrollan su actividad frente a una pantalla. A su juicio, la capacidad de la IA para automatizar tareas intelectuales está avanzando más rápido de lo esperado, lo que abre la puerta a una revalorización de los oficios tradicionales.