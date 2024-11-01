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Un economista habla sin tapujos sobre la IA: 'La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro'

Un economista habla sin tapujos sobre la IA: 'La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro'

Los oficios prácticos y manuales podrían ganar relevancia y valor laboral. En este escenario de transformación acelerada, el economista neerlandés Jona van Loenen lanza una advertencia que rompe con muchos tópicos: los grandes perjudicados podrían no ser los trabajadores manuales, sino quienes desarrollan su actividad frente a una pantalla. A su juicio, la capacidad de la IA para automatizar tareas intelectuales está avanzando más rápido de lo esperado, lo que abre la puerta a una revalorización de los oficios tradicionales.

| etiquetas: economista , habla , tapujos , ia , gente , trabaja , manos , serán , ricos
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues pa ser un economista tiene una versión bastante pobre de lo que es un rico.

Vamos, que no veo yo a los Amancio, a Bezos o a Floretinos del futuro cambiando tuberías y montando cuartos de baño, por poner un ejemplo de trabajo manual y que no debe estar mal pagado.
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#14 Poll
#1 Amancios, Bezos y Su Florentineza serán los amos de esos artesanos de la costura, del reparto a domicilio y del maestro encofrador.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Con la de pajas que me hago voy a ser multimillonario.
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c0re #8 c0re
#2 pero para eso deberías hacérselas a otras personas.
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borteixo #12 borteixo
#8 mis dieses
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Fisionboy #13 Fisionboy
Son ricos ahora (o a corto plazo). Cuando la gente deje de estudiar ingenierías para ir en masa a ese tipo de profesiones, lo que habrá será mucha competencia y salarios bajos.
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Supercinexin #9 Supercinexin
Ricos no serán, pero que un (buen) electricista, fontanero o albañil, si sabe moverse un poco, vive bastante más tranquilo y con más efectivo en el bolsillo que la inmensa mayoría de currantes de oficina o técnicos de industria "con estudios", es un hecho que ya lo decía mi padre en los 90 cuando mi madre lloraba porque iba todo el día drogao y suspendía todo en el Instituto.

Con la mitad del esfuerzo que invertí en hacer caso a mi madre y hacerme ingeniero, hoy podría tener un par…   » ver todo el comentario
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Moderdonia #4 Moderdonia *
El sueño de cualquier adolescente: Hacerse millonario a pajas.
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#10 chocoleches
Con todos los respetos Jona van Loenen es un puto random, y su opinión vale un poquito más que la del cuñao del bar, porque tiene estudios, pero poco más.
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IvanDrago #3 IvanDrago
jajajajajajajajaajja, jajajajajajajajajja, claro, históricamente siempre han sido ricos los que curraban con sus propias manos, economista, hay que joderse con el soplapollas.
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
Ahora, gracias a la IA, el paradigma del capitalismo va a cambiar de la noche a la mañana: los que explotan a la gente que trabajamos con las manos van a dejar de hacerlo y de ganar dinero a nuestra costa. :palm:
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zuul #11 zuul
Economista de la universidad de Mis Cojones Morenos.
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#6 Borgiano
Yo lo veo justo al revés, los trabajos físicos van a tener ahora tanta demanda que van a pagar menos aun que lo que pagan actualmente, que ya es una mierda.
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ContracomunistaCaudillo #7 ContracomunistaCaudillo
Ricos serán los que sean dueños de la IA y los accionistas/inversores que tengan participaciones en empresas de IA.

Los que usan sus manos seguirán siendo pobres.
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menéame