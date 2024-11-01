¿Por qué la economía reescribió la naturaleza humana y destruyó el mundo? Cómo un modelo simplificador de la humanidad se convirtió en un modelo para la sociedad [EN]

No se puede construir modelos coherentes en torno a un ser emotivo, contradictorio e impredecible. Así que se usó una versión limitada que "funcionaba" construyendo un sistema en torno a ella. Uno de los supuestos básicos es que los seres humanos son fundamentalmente egoístas y otro la “supervivencia del más apto”. Pero el término fue mal utilizado y se convirtió en una forma abreviada de representar una creencia social más amplia: que la competencia es natural, la desigualdad es inevitable y quienes triunfan lo hacen porque son más capaces.
| etiquetas: economía , modelos , humanos , naturaleza , biología