La economía de las propinas: Un viaje entre la costumbre social y la remuneración laboral

Imagina que estás en un restaurante, disfrutando de una cena excelente. La cuenta llega y, más allá del precio de los platos, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto dejar de propina? Este pequeño ritual económico que parece tan simple esconde en realidad una compleja red de dinámicas sociales, culturales y laborales.
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—Yo ni di.
—Gran actor, pero no me cambies de tema.
—Un vermú y a la señorita, lo que quiera.
—¿La "señorita" es ese calcetín con ojos que lleva en la mano?
—Uno que se ha quedao sin propina.