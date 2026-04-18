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La economía de las propinas: Un viaje entre la costumbre social y la remuneración laboral

La economía de las propinas: Un viaje entre la costumbre social y la remuneración laboral

Imagina que estás en un restaurante, disfrutando de una cena excelente. La cuenta llega y, más allá del precio de los platos, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto dejar de propina? Este pequeño ritual económico que parece tan simple esconde en realidad una compleja red de dinámicas sociales, culturales y laborales.

| etiquetas: economía , propinas , costumbre , remuneración
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3 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia *
—Qué mal cenamos ayer, ¿verdad?, no se merecían ni propina.
—Yo ni di.
—Gran actor, pero no me cambies de tema.

—Un vermú y a la señorita, lo que quiera.
—¿La "señorita" es ese calcetín con ojos que lleva en la mano?
—Uno que se ha quedao sin propina.
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taSanás #3 taSanás
Remuneración laboral que no paga impuestos…
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menéame