El dueño del Ventorro confirmó que la comida entre Mazón y Vilaplana acabó a las 17 horas pero que siguieron de tertulia

El propietario del restaurante El Ventorro confirmó en su declaración ante la jueza de la dana del pasado 21 de noviembre que la comida entre Mazón y Vilaplana acabó a las 17 horas pero que siguieron de tertulia hasta un momento que ubicó entre las 18.30 o 19 horas, según la transcripción de su declaración que ha sido notificada hoy a las partes.
| etiquetas: ventorro , valencia , mazón , dana
Es más, si hubiera querido seguir follando, que llame a un consejero o a un vicepresidente (no sé si en Valencia los hay) y lo pone al mando temporalmente hasta que él llegue.