El dueño del Ventorro confirmó que la comida entre Mazón y Vilaplana acabó a las 17 horas pero que siguieron de tertulia

El propietario del restaurante El Ventorro confirmó en su declaración ante la jueza de la dana del pasado 21 de noviembre que la comida entre Mazón y Vilaplana acabó a las 17 horas pero que siguieron de tertulia hasta un momento que ubicó entre las 18.30 o 19 horas, según la transcripción de su declaración que ha sido notificada hoy a las partes.

wildseven23
Qué turbio es todo. Recordemos que no es un problema de Mazón, es un problema del PP y de sus socios, es su modus operandi.
4
HeilHynkel
Lo más peculiar del caso es que pese a hacer dejadez de funciones con la consecuencia de más de 200 fallecidos lo que quiere tapar es que se quedó haciendo lo que le saliera de las narices y no que pasó de todo.

Es más, si hubiera querido seguir follando, que llame a un consejero o a un vicepresidente (no sé si en Valencia los hay) y lo pone al mando temporalmente hasta que él llegue.
0
volandero
Le estuvo dando tertulia fuerte y flojo.
0
Dene
Cuantos chupitos? Cuantas gomas?
0
omega7767
#3 cero gomas!!! ni siquiera mojó el muy pringado
0

