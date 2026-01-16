La ducha escocesa de Trump en Venezuela, Irán y Groenlandia

Los analistas llaman a esto la "teoría del loco": un líder que deliberadamente cultiva una reputación de imprevisibilidad para extraer concesiones.Puede proclamar simultáneamente victoria sobre Maduro y amistad con su sucesora chavista. Puede amenazar guerra contra Irán y reclamar crédito por evitarla. Puede exigir Groenlandia manteniendo la alianza con Dinamarca. Pero esta ducha escocesa destruye los fundamentos mismos del orden internacional que ha garantizado la paz occidental durante ocho décadas.
Cuando se ofrecen simultáneamente la compra, el soborno, la negociación y la invasión, ninguna contraparte sabe con qué está negociando realmente Trump.
