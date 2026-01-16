edición general
La ducha escocesa de Trump en Venezuela, Irán y Groenlandia

Los analistas llaman a esto la "teoría del loco": un líder que deliberadamente cultiva una reputación de imprevisibilidad para extraer concesiones.Puede proclamar simultáneamente victoria sobre Maduro y amistad con su sucesora chavista. Puede amenazar guerra contra Irán y reclamar crédito por evitarla. Puede exigir Groenlandia manteniendo la alianza con Dinamarca. Pero esta ducha escocesa destruye los fundamentos mismos del orden internacional que ha garantizado la paz occidental durante ocho décadas.

homevideo92 #1 homevideo92
Cuando las amenazas militares se emiten y retiran en ciclos de 24 horas, los adversarios dejan de tomarlas en serio hasta que súbitamente se ejecutan (como en Venezuela), eliminando cualquier posibilidad de escalada controlada.

Cuando se ofrecen simultáneamente la compra, el soborno, la negociación y la invasión, ninguna contraparte sabe con qué está negociando realmente Trump.
Olepoint #5 Olepoint
Yo solo digo una cosa.... Trump, el dinero es cobarde, tú sigue así..... :roll:
Dene #2 Dene
A partir de ahora en las pelis de submarinos utilizarán la expresión "Maniobra loco Donald"
Donal_Trom #4 Donal_Trom *
Aquí lo importante es parar a Pooting el expansionista y mandar armas al cocainómano nazi para defender los valores occidentales frente a la barbarie.

Jajajaja

Hay que armarse contra Pooting!!!!!
Hay que comprar más armas a EEUU!!!!
Milana bonita!!!!!!
Otra ración de gas licuado y una de bravas!!!!

El español, ese panfleto del régimen, sorprendido porque EEUU siga haciendo lo que ha hecho en los últimos 100 años.
robustiano #3 robustiano
Entre la ducha escocesa y la moqueta inglesa... :roll:
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Seria un poco como este  media
