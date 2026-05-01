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Los drones rusos espolean el miedo en los pueblos fronterizos de Rumania: “Vivimos con la guerra sobre nuestras cabezas”

La intensificación de los ataques contra los puertos del Danubio de Ucrania ha provocado explosiones y evacuaciones en localidades cercanas a la línea divisoria.

| etiquetas: rumania , ucrania , rusia , guerra , otan , unión europea
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5 comentarios
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antesdarle #1 antesdarle
Lo cual nos demuestra que no hace falta estar en guerra con Rusia para ser un objetivo. Lo que tiene alimentar imperios de mierda, que se crecen y ya nada les detiene. Pasa con Rusia y pasa con EEUU.
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Io76 #5 Io76
#1 Equiparar a día que hoy el imperialismo de la federación rusa con el de EE.UU. es como poco de ignorantes o malintencionados.
Para muestra vale comparar cuantas bases militares tiene EE.UU. más allá de sus fronteras con las de la federación rusa.
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#2 Cincocuatrotres
Se ve que Rusia avanza en el campo de batalla, es un no parar de noticias pedo, lo de siempre retrasmitiendo el Barsa Almería pero solo las jugadas de avance del Almería, las del Barça no se cuentan.
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YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Quizás, y digo quizás, lo de permitir que las dos mayores fábricas ucranianas de ensamblaje de drones salieran del país y se estableciesen una en las inmediaciones de la localidad fronteriza de Tulcea y otra en las inmediaciones de Galati, y que cada dos por tres cuando quieren pasar camiones de drones montados hacia Ucrania los rusos los ataquen nada más entrar... pues esto no ayude a alejar la guerra de las fronteras rumanas

Sólo digo, quizás :roll:
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placeres #3 placeres *
..Es curioso como funciona la censura, tengo el feed lleno de noticias de ataques Ucranianos a puertos-puentes rusos, pero ninguna mención a los ataques rusos a puertos ucranianos.

Puede que los ucranianos solo tengan éxito destruyendo cosas, pero da que pensar. Eso si en este, que no falte la mención de los puertos ucranianos se usan para exportar cereal.


Rumania cambió su legislación en 2025 para permitir que los militares derribaran drones no autorizados que entrasen en su espacio

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menéame