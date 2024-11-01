El Dow Jones roza los 50.000 puntos con el S&P 500 en máximos gracias a Sandisk

La fiebre de la IA tiene nuevas ganadoras: las firmas que venden memoria y almacenamiento para los sistemas informáticos. La apuesta de Nvidia por Sandisk han disparado a todo el sector y han abierto la puerta a un nuevo grupo de vencedoras en la carrera bursátil de la IA. Con estas subidas, las tecnológicas han repuntado y dos de los grandes indicadores de Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500, han renovado sus máximos. Así, al cierre, el Dow Jones ha subido un 0,99%, hasta los 49.462.