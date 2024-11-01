edición general
2 meneos
12 clics

Doug Whitney, el hombre que ha 'escapado' al alzhéimer y podría esconder las claves para curarlo

A pesar de portar una mutación que prácticamente condena a quien la posee a sufrir alzhéimer temprano, a sus 76 años Whitney sigue cognitivamente sano. Nueve de sus trece hermanos portaban la mutación, y sufrieron alzhéimer y murieron tempranamente. También su madre, y muchos antepasados remontándonos muchas generaciones atrás. Sin embargo, Whitney no tiene síntomas, y un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Washington de San Luis cree que averiguar por qué podría revelar información muy valiosa para...

| etiquetas: doug whitney , alzheimer , mutación
1 1 0 K 20 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 20 ciencia

menéame