Dos trayectorias excepcionales, un mismo hito: las únicas mujeres con el Nobel de las Matemáticas
Maryam Mirzakhani y Maryna Viazovska son, hasta la fecha, las matemáticas galardonadas con la Medalla Fields, el reconocimiento más prestigioso en su campo para investigadores jóvenes
5 comentarios
#1
Febrero2027
Lo que no entiendo con la medalla Fields es que haya limitación de eda
0
K
7
#2
Druhftgckgtki
Son excepcionales por ser mujeres o por ganar el nobel? no me queda claro en este tipo de noticias
0
K
7
#4
Alegremensajero
*
#2
#3
No han ganado el Nobel, se le llama el Nobel de las matemáticas a la Medalla Fields, como bien pone en la entradilla. No existe premio Nobel de matemáticas porque a Alfred Nobel le pusieron los cuernos con un matemático y no incluyó ni quiso que nunca se incluyera esa categoría en sus premios.
O eso nos enseñaban en el instituto al menos en mi época.
0
K
7
#5
Gadfly
#2
a mi no me queda clara tu duda
0
K
7
#3
Rogue
El Nobel ya no va a ser lo mismo desde ahora
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
