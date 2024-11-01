edición general
2 meneos
4 clics
Dos trayectorias excepcionales, un mismo hito: las únicas mujeres con el Nobel de las Matemáticas

Dos trayectorias excepcionales, un mismo hito: las únicas mujeres con el Nobel de las Matemáticas

Maryam Mirzakhani y Maryna Viazovska son, hasta la fecha, las matemáticas galardonadas con la Medalla Fields, el reconocimiento más prestigioso en su campo para investigadores jóvenes

| etiquetas: matemáticas , fields , científicas
2 0 0 K 30 ciencia
5 comentarios
2 0 0 K 30 ciencia
#1 Febrero2027
Lo que no entiendo con la medalla Fields es que haya limitación de eda
0 K 7
#2 Druhftgckgtki
Son excepcionales por ser mujeres o por ganar el nobel? no me queda claro en este tipo de noticias
0 K 7
Alegremensajero #4 Alegremensajero *
#2 #3 No han ganado el Nobel, se le llama el Nobel de las matemáticas a la Medalla Fields, como bien pone en la entradilla. No existe premio Nobel de matemáticas porque a Alfred Nobel le pusieron los cuernos con un matemático y no incluyó ni quiso que nunca se incluyera esa categoría en sus premios.

O eso nos enseñaban en el instituto al menos en mi época.
0 K 7
Gadfly #5 Gadfly
#2 a mi no me queda clara tu duda
0 K 7
Rogue #3 Rogue
El Nobel ya no va a ser lo mismo desde ahora
0 K 11

menéame