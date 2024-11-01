edición general
Dos teoremas matemáticos llevan el nombre de Napoleón, ¿era también un genio de la geometría?

La multidisciplinariedad de Napoleón (política, militar, literaria...) puede ampliarse con su gusto por la ciencia matemática, plasmado en alguna conocida frase y dos polémicas aportaciones en geometría: el llamado «teorema de Napoleón» sobre triángulos equiláteros y el «problema de Napoleón» de construcción con compás, que en realidad se le atribuyen erróneamente pero que, cosas de la mitificación, han pasado a la posteridad con su nombre.

#1 Toponotomalasuerte
Estamos en la época de ensalzar las hazañas de los hijos de puta.

Napoleón un autor de un teorema sobre triángulos que se público cuatro años después de su puta muerte!!!
