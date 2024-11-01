Dos teoremas matemáticos llevan el nombre de Napoleón, ¿era también un genio de la geometría?

La multidisciplinariedad de Napoleón (política, militar, literaria...) puede ampliarse con su gusto por la ciencia matemática, plasmado en alguna conocida frase y dos polémicas aportaciones en geometría: el llamado «teorema de Napoleón» sobre triángulos equiláteros y el «problema de Napoleón» de construcción con compás, que en realidad se le atribuyen erróneamente pero que, cosas de la mitificación, han pasado a la posteridad con su nombre.