edición general
36 meneos
139 clics
Dos personas detenidas en Iruñea por plantar cara a Vito Quiles

Dos personas detenidas en Iruñea por plantar cara a Vito Quiles

Ayer fueron detenidas dos personas en Iruñea (Nafarroa) por movilizarse contra el agitador fascista Vito Quiles el pasado 30 de octubre. Había organizado un acto en Iruñea para el 30 de octubre, concretamente en la universidad del Opus. Sin embargo, cientos de personas se movilizaron para hacer frente al agitador, que finalmente no se atrevió a presentarse en la universidad. Ahora, todo indica que quienes participaron en la respuesta antifascista están siendo señalados e investigados.

| etiquetas: detenidos , iruñea , vito quiles , opus dei
24 12 3 K 291 Ardilléame
17 comentarios
24 12 3 K 291 Ardilléame
Comentarios destacados:    
#1 vangraff
Altsasu 2.0
9 K 104
#3 Pivorexico
Manifestarse en la universidad de una secta de pederastas , puede salir caro .
2 K 34
Urasandi #2 Urasandi
Si esa rata cobarde ni se presentó...
2 K 26
curaca #9 curaca
#2 y a pesar de ello una orda de encapuchados se lanzó a la calle a quemar contenedores y apalizar a un periodista.
4 K 47
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#9 ¿Periodista no lo dirás por Vito Zoppellari Quiles?
0 K 18
curaca #14 curaca
#13 no, Jose Ismael Martínez m.youtube.com/shorts/zq_rgoW4mp8
1 K 21
curaca #8 curaca
Aquí fue donde dos encapuchados dieron una paliza a un periodista ¿No?
1 K 18
#15 Barriales
#8 dirás a un hijo de puta provocador, no?
0 K 7
curaca #17 curaca
#15 no he seguido la carrera de Jose Ismael Martínez, pero vamos tu afirmación es un "es que va provocando por llevar minifalda"
0 K 10
Gotsel #16 Gotsel *
#8 encapuchados no, antifascistas, por tanto, buena gente. Y por tanto, el peridista agredido tenía que ser un bastardo fascista.
0 K 11
salchipapa77 #6 salchipapa77
Los dos de Iruñea
1 K 14
#10 Suleiman
Detenidas? Una medalla se merecen.
0 K 13
smilo #7 smilo
La rata quiles dentro de lo que cabe es listo, provoca que te provoca hasta que alguien salta y le parta la cara, luego va de víctima.
0 K 12
Esfingo #12 Esfingo
¿No será por pegar a un periodista?
0 K 10
platypu #11 platypu
Diariosocialist{lol} xD xD xD
0 K 8

menéame