Dos personas detenidas en Iruñea por plantar cara a Vito Quiles

Ayer fueron detenidas dos personas en Iruñea (Nafarroa) por movilizarse contra el agitador fascista Vito Quiles el pasado 30 de octubre. Había organizado un acto en Iruñea para el 30 de octubre, concretamente en la universidad del Opus. Sin embargo, cientos de personas se movilizaron para hacer frente al agitador, que finalmente no se atrevió a presentarse en la universidad. Ahora, todo indica que quienes participaron en la respuesta antifascista están siendo señalados e investigados.