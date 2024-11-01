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Dos de los peritos que investigan Adamuz trabajaron antes para las empresas que reformaron la vía

Dos de los peritos independientes designados en el caso Adamuz confesaron a la juez que habían trabajado previamente para alguna de las empresas que participaron en la reforma del tramo que se investiga. No ha sido fácil encontrar peritos que pudieran hacerse cargo de la investigación. De ahí que la juez decidiera aceptar a estas tres personas, pese a que no cumplían con los requisitos establecidos inicialmente, entre los que figura, precisamente, no estar vinculados a alguna de las empresas implicadas.

| etiquetas: adamuz , peritos , adif , azvi , ferrovial
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7 comentarios
6 2 1 K 73 actualidad
rogerius #5 rogerius *
Los del abecedario inyectan dudas acerca de la probidad de los peritos. Pero, oye, a los jueces peperos, fachosos y vendidos, los que engordan en sinecuras durante años, de esos dicen que son güenos y fiables y ya tal. :-D ¡Qué cosas!
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#4 beltraneja
#3 Si, vienen de fuera a peritar y de España también salen. Suele ser para cosas como esta que compense y que haga falta un técnico especialista en la rama que sea.
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#6 Poll
El conflicto de interés tiene dos caras ...

Si acabó a malas con esa empresa les puede hacer un hijo de madera si además conoce todas las irregularidades.
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taSanás #1 taSanás
Supongo que el sector es suficientemente pequeño para que esto ocurra habitualmente
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#2 beltraneja
#1 Yo también lo he pensado. Pero pueden traer peritos de fuera.
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taSanás #3 taSanás
#2 no digo que no, digo que es normal que pase.
Y quizá un perito de “fuera” no tenga las acreditaciones necesarias, no se como va eso
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#7 gumerjam
#1 Sí, es un sector pequeño pero aun así debe de haber unas cinco empresas capacitadas, al menos hace diez años cuando trabajaba en el sector espero que no se haya reducido más.
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menéame