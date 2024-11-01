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Dos parroquias de Vitoria abren sus puertas para que pernocten decenas de malienses que llevaban meses en la calle

Dos parroquias de Vitoria abren sus puertas para que pernocten decenas de malienses que llevaban meses en la calle

Dos parroquias de Vitoria, la de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves de Aranbizkarra, han abierto sus puertas en las últimas semanas para que puedan pernoctar, asearse y tener un techo en ellas tres decenas de los malienses que llevan meses a la intemperie en las calles cercanas a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño ante el tapón burocrático que les impide obtener citas para regularizar su situación. La gran mayoría son musulmanes. La Diócesis de Vitoria señala que está siendo...

| etiquetas: vitoria , mali , inmigración , parroquias
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5 comentarios
14 2 0 K 172 actualidad
reithor #4 reithor
Igualito que en Badalona.
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#1 Aladroque
Los malditos fachas curas? Y yo que pensaba que los que les iban a dar cobijo iban a ser los votantes de podemos por su conocida superioridad moral
6 K 22
#2 Almirantecaraculo
#1 no lo has entendido, los de podemos les dan derechos, la derecha limosna para acallar su conciencia.
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Aokromes #5 Aokromes
#1 el papa actual y el anterior son de izquierdas.
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#3 kondnado
Que sociedad de mierda, recursos inagotables en manos de unos pocos mientras el resto se echa las culpas de su miseria.
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menéame