edición general
14 meneos
53 clics
Dos padres dejan morir a su bebé recién nacido: se puso enfermo y lo trataron con rezos y aceite de oliva

Dos padres dejan morir a su bebé recién nacido: se puso enfermo y lo trataron con rezos y aceite de oliva

La pareja, miembros de un grupo religioso, fue condenada tras la muerte de su hijo recién nacido por no buscar atención médica ...

| etiquetas: estados unidos , negacionistas , religión
11 3 5 K 83 actualidad
6 comentarios
11 3 5 K 83 actualidad
#2 soberao
Grupo religioso, no, grupo cristiano, cojones ya. Que la religión es una cosa general y estos son un grupo muy concreto cada vez más asilvestrado.
6 K 98
keizal #6 keizal
#3 Se me coló.
0 K 20
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Moriria porque lo quiso Dios así, supondré que suponen.
1 K 24
Khadgar #5 Khadgar
#4 Los caminos del señor son inescrotables. :roll:
0 K 15
oghaio #1 oghaio *
Edit
0 K 20

menéame