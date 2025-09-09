·
Dos padres dejan morir a su bebé recién nacido: se puso enfermo y lo trataron con rezos y aceite de oliva
La pareja, miembros de un grupo religioso, fue condenada tras la muerte de su hijo recién nacido por no buscar atención médica ...
|
etiquetas
:
estados unidos
,
negacionistas
,
religión
11
3
5
K
83
actualidad
6 comentarios
relacionadas
#2
soberao
Grupo religioso, no, grupo cristiano, cojones ya. Que la religión es una cosa general y estos son un grupo muy concreto cada vez más asilvestrado.
6
K
98
#3
pepel
#0
www.meneame.net/story/unos-padres-cristianos-dejan-morir-bebe-espera-m
2
K
60
#6
keizal
#3
Se me coló.
0
K
20
#4
Javi_Pina
Moriria porque lo quiso Dios así, supondré que suponen.
1
K
24
#5
Khadgar
#4
Los caminos del señor son inescrotables.
0
K
15
#1
oghaio
*
Edit
0
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
