edición general
6 meneos
11 clics
Dos niños fueron detenidos por el ICE. Después, la Sra. Rachel contó sus historias (ENG)

Dos niños fueron detenidos por el ICE. Después, la Sra. Rachel contó sus historias (ENG)

La popularísima educadora infantil se enfrenta al famoso centro de detención familiar del ICE.

| etiquetas: popularísima , educadora , infantil , usa , enfrentamiento , ice , centro , familiar
5 1 0 K 61 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 61 actualidad

menéame