Dos navegantes quieren dar la vuelta al mundo rodeando los dos polos

Dos navegantes y aventureros, Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, dos influencers náuticos conocidos en las redes como ‘Allende los mares’ y ‘Alegría Marineros’, partirán esta semana para dar la que han llamado ‘Vuelta al Mundo Vertical’, donde circunnavegarán durante 12 meses el planeta desde Castellón rodeando el Polo Sur y el Polo Norte, siendo pioneros en una expedición que no se ha hecho nunca.
– Segunda a bordo, SV El Doblón, Goleta 80 pies, Ushuaia, Taller polar, 1 mes 2022
– Segunda a bordo, SY Copérnico Doblón, Aluminio 68 pies, Ecuador-Galápagos, 2 meses 2022
– Tripulante, SV El Doblón, Goleta 80 pies, Ushuaia, 1 mes 2022
– Capitana, SV Crab, Solaris 44 pies, Split, Croacia – Génova-Italia, 2 meses 2021
– Capitana, SV varios, Baleares, 1 mes 2020
– Navegante… » ver todo el comentario