Dos navegantes quieren dar la vuelta al mundo rodeando los dos polos

Dos navegantes y aventureros, Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, dos influencers náuticos conocidos en las redes como ‘Allende los mares’ y ‘Alegría Marineros’, partirán esta semana para dar la que han llamado ‘Vuelta al Mundo Vertical’, donde circunnavegarán durante 12 meses el planeta desde Castellón rodeando el Polo Sur y el Polo Norte, siendo pioneros en una expedición que no se ha hecho nunca.