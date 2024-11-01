edición general
Dos navegantes quieren dar la vuelta al mundo rodeando los dos polos

Dos navegantes y aventureros, Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, dos influencers náuticos conocidos en las redes como ‘Allende los mares’ y ‘Alegría Marineros’, partirán esta semana para dar la que han llamado ‘Vuelta al Mundo Vertical’, donde circunnavegarán durante 12 meses el planeta desde Castellón rodeando el Polo Sur y el Polo Norte, siendo pioneros en una expedición que no se ha hecho nunca.

Pertinax #2 Pertinax
Lo de Influencers quizás no les hace justicia. Gonzalvo es ya una gran conocida entre skippers mundiales.

auckland #3 auckland
#2 Me refiero que, además de grandes navegantes, que lo son. También son influencers náuticos, Gonzalvo tiene más de 85K en Instagram. :-)
Pertinax #4 Pertinax
#3 Sin duda, pero hoy en día, calificarlos de meros influencers les hace flaco favor, en mi opinión. Son Navegantes de éxito ante todo.
auckland #5 auckland
#4 Totalmente de acuerdo.
pitercio #1 pitercio
Lo de la rebelión contra el cambio de hora se nos ha ido de las manos.
