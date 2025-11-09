Dos formas de periodismo

Hay gente condenada a ser nefasta en todo lo que hace. La peste misma. [...]
También nos enseñó qué es la decencia, por cómo defendió a su fuente hasta las últimas consecuencias. La figura de Precedo se hizo aún más grande en comparación con Miguel Ángel Rodríguez, que el día anterior testificó en el mismo juicio y dijo ser la clase de periodista que no necesita contrastar nada, solo arrasar con lo que haya delante [...] tras chocar contra tres coches aparcados a un lado y otro de la calle. Hay gente condenada a ser nefasta en todo lo que hace
| etiquetas: periodismo , juan tallon , mar , josé precedo