Dos estudiantes consiguen reparar el telescopio James Webb de la NASA sin misión espacial ni intervención física

Sin necesidad de una misión espacial ni intervención física, los dos estudiantes de la Universidad de Sídney, en Australia, desarrollaron un software capaz de corregir el defecto desde la Tierra. El resultado: el telescopio más poderoso del mundo vuelve a funcionar como el primer día.

LoboAsustado #1 LoboAsustado
Curioso, estaria bien ver si podrian hacer lo mismo con los datos originales del Hubble antes de la reparacion de la lente, puede ser importante para deteccion de fenomenos de largo recorrido.
johel #4 johel *
#2 Le han implementado un filtro a nivel software que le hace un "deblurr" a todo lo que capta el webb, para cuando la imagen se vuelca en el sistema ya esta "ajustada".
Lo que no se es si implica una modificacion en el software/firmware que ya tenia de antes que mantiene sin cambios el consumo de recursos del webb o es una nueva capa que lo altera.
#1 Por lo que dicen aqui era el mismo problema
phys.org/news/2025-10-software-solution-image-blurring-james.html
celyo #2 celyo
no me queda claro si lo que han hecho es repararlo o aplicar una corrección para obtener imágenes nítidas.
Kasterot #3 Kasterot
#2 "desarrollaron un software capaz de corregir el defecto desde la Tierra"
celyo #5 celyo
#3 entonces no es una reparación, que es resolver el problema, si no una corrección.
