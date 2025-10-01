Dos estudiantes consiguen reparar el telescopio James Webb de la NASA sin misión espacial ni intervención física

Sin necesidad de una misión espacial ni intervención física, los dos estudiantes de la Universidad de Sídney, en Australia, desarrollaron un software capaz de corregir el defecto desde la Tierra. El resultado: el telescopio más poderoso del mundo vuelve a funcionar como el primer día.
Lo que no se es si implica una modificacion en el software/firmware que ya tenia de antes que mantiene sin cambios el consumo de recursos del webb o es una nueva capa que lo altera.
#1 Por lo que dicen aqui era el mismo problema
phys.org/news/2025-10-software-solution-image-blurring-james.html