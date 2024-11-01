Dos detenidos en Vitoria-Gasteiz por intento de robo de cadena a un anciano mediante tirón

Durante la tarde del pasado día 12 de marzo la Ertzaintza fue alertada de que un hombre de 87 años de nacionalidad española, había sido víctima de un intento de robo cuando se encontraba en la zona de Santa Lucia de la capital alavesa. Como consecuencia de la violencia empleada por los asaltantes, la víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario de las lesiones que le habían causado.
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Luego lloriquean cada vez que les llaman por su nombre, lo más divertido es cuando pillan un berrinche y se meten en el historial del que les ha dado en el hocico a votarle negativo todos sus comentarios
Decir que es patético es quedarse bastante corto
Quiérete un poquito, va.