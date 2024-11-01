Dos detenidos en Vitoria-Gasteiz por intento de robo de cadena a un anciano mediante tirón

Durante la tarde del pasado día 12 de marzo la Ertzaintza fue alertada de que un hombre de 87 años de nacionalidad española, había sido víctima de un intento de robo cuando se encontraba en la zona de Santa Lucia de la capital alavesa. Como consecuencia de la violencia empleada por los asaltantes, la víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario de las lesiones que le habían causado.