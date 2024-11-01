edición general
12 meneos
35 clics

Dos detenidos en Vitoria-Gasteiz por intento de robo de cadena a un anciano mediante tirón

Durante la tarde del pasado día 12 de marzo la Ertzaintza fue alertada de que un hombre de 87 años de nacionalidad española, había sido víctima de un intento de robo cuando se encontraba en la zona de Santa Lucia de la capital alavesa. Como consecuencia de la violencia empleada por los asaltantes, la víctima tuvo que ser atendida en un centro hospitalario de las lesiones que le habían causado.

| etiquetas: vitoria , vitoria-gasteiz , ertzaintza , delincuencia
10 2 4 K 22 Sucesos
12 comentarios
10 2 4 K 22 Sucesos
Comentarios destacados:      
Tkachenko #5 Tkachenko
"Maricarmen y sus muñecos", again
2 K 56
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Más bien José Luis Moreno y Macario. Dile que te saque una mano de la testuz, que no hay quien os separe.
0 K 19
#1 Aladroque *
Los nazis de guardia no pierden ocasión de demostrar su miseria moral cada vez que pueden, justificando crímenes según el perfil racial del delincuente. Ya van apareciendo a votar negativo

Luego lloriquean cada vez que les llaman por su nombre, lo más divertido es cuando pillan un berrinche y se meten en el historial del que les ha dado en el hocico a votarle negativo todos sus comentarios xD xD xD xD
7 K 49
#3 Aladroque *
#1 antes lo digo, y antes se me mete uno de los habituales defensores de criminales a votarme negativo todos mis comentarios del día de hoy xD xD xD xD

Decir que es patético es quedarse bastante corto
5 K 69
#7 EISev *
#3 pon una reclamación en el notame por acoso si alguien se dedica a votarte todos los comentarios negativo
0 K 12
Tkachenko #8 Tkachenko
#7 deja de hacer el ridículo, anda
0 K 20
#11 EISev
#8 te has dado por aludido pero no eres el único en votar negativo a #_1
0 K 12
Pertinax #4 Pertinax *
#1 Te compenso el habitual negativo del Tachi. Yo también le tengo siempre subido a la chepa. Menos mal que pesa poquito. :troll:
2 K 38
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
#4 Un respeto, que la Tachi fue la corbeta de la MCRN en la que James Holden y compañía huyeron de la Donager antes de que esta fuese volada por su comandante para que no cayese en manos del enemigo. Posteriormente la Tachi la renombraron como Rocinante.
0 K 10
Tkachenko #10 Tkachenko *
#9 nada, que sigues en ello :palm:
Quiérete un poquito, va.
0 K 20
taSanás #2 taSanás
vaya huevazos, querer arrancarle de un tirón una cadena a un hombre de 84 años, VASCO!...
1 K 18
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Lo de siempre
0 K 9

menéame