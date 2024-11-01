edición general
Dos detenidos por realizar 15 llamadas falsas al 112 y recibir a los agentes con piedras y petardos

Dos detenidos por realizar 15 llamadas falsas al 112 y recibir a los agentes con piedras y petardos

Los detenidos son un joven de 19 años y un menor de edad que manejaban a la Policía en el barrio Gaudí de Reus, y también se investiga a otra mujer

etiquetas: reus , policía
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Dos gamberros muy tontos, ahora les toca apechugar con lo que les caiga.
#3 Suleiman
#2 Uno es menor... Unas palmaditas y eso no se hace....
salteado3 #4 salteado3
#0 La entradilla está mal traducida, "que feien anar a la policia" se traduce como que hacían ir a la policía, no entiendo de dónde has sacado lo de "manejaban a la policía" que no tiene ningún sentido.
ciriaquitas #5 ciriaquitas *
#4 De google translate. Para traducir del catalán mejor:

www.softcatala.org/traductor/
salteado3 #6 salteado3
#5 Es que no es una traducción complicada, son verbos de uso común y de fácil comprensión para un castellano parlante. Además de que la traducción no tiene sentido.
Ankor #1 Ankor
Pelirojos y Valencianos.
