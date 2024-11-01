·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15781
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10338
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6673
clics
Que agradable sujeto
6173
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
3998
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
498
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
485
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
429
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
457
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
318
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
38
clics
Dos detenidos por realizar 15 llamadas falsas al 112 y recibir a los agentes con piedras y petardos
Los detenidos son un joven de 19 años y un menor de edad que manejaban a la Policía en el barrio Gaudí de Reus, y también se investiga a otra mujer
|
etiquetas
:
reus
,
policía
9
2
0
K
116
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
116
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Antipalancas21
Dos gamberros muy tontos, ahora les toca apechugar con lo que les caiga.
0
K
19
#3
Suleiman
#2
Uno es menor... Unas palmaditas y eso no se hace....
0
K
13
#4
salteado3
#0
La entradilla está mal traducida, "que feien anar a la policia" se traduce como que hacían ir a la policía, no entiendo de dónde has sacado lo de "manejaban a la policía" que no tiene ningún sentido.
1
K
19
#5
ciriaquitas
*
#4
De google translate. Para traducir del catalán mejor:
www.softcatala.org/traductor/
0
K
11
#6
salteado3
#5
Es que no es una traducción complicada, son verbos de uso común y de fácil comprensión para un castellano parlante. Además de que la traducción no tiene sentido.
0
K
12
#1
Ankor
Pelirojos y Valencianos.
1
K
13
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.softcatala.org/traductor/