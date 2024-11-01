Dos caras de la Argentina de Milei: boom de consumo para pocos, mientras millones viven con lo justo

La inflación cayó al 1,6% mensual tras las políticas de ajuste del gobierno. Pero detrás de ese logro, se esconde una paradoja: mientras algunos sectores viven un consumo récord, millones de argentinos enfrentan más pobreza y precariedad. No obstante, el 50% de los argentinos no logra cubrir sus necesidades básicas y el 30% debe postergar o cancelar gastos para pagar servicios, según un estudio de la consultora Moiguer, citado por la agencia de noticias AFP. En paralelo, mientras un 23% compra dólares y un 11% realiza compras en plataformas
| etiquetas: pobreza , precariedad , argentina , milei , crisis
Pues las políticas de derechas en lineas generales .... en España todas las rentas familiares de menos de 300.000 salen muy perjudicadas con las políticas del PP ... y ahí los tenéis como partido mas votado entre los muertos de hambre que serán los primeros desmitificados.
El PP, de VOX no hablo, solo agita bandera de odio, soluciones fáciles a asuntos complejos y idioteces a cascoporro ¡¡¡libertada o comunismo¡¡¡ .... ¿Y esto porque es niños? ...porque el PP no tiene propuestas políticas para el 90% de sus propios votantes ....solo es humo para que no miren donde tienen que mirar.
Ya lo decía uno de los padre de estas derechas que tenemos ahora
www.youtube.com/watch?v=lp4sGF9Siq8
www.youtube.com/watch?v=qKpD2GveNfw
No les han recaputoado ahora..... les han reCAPUTOado antes.
Este nueva versión de caputo nada tiene que ver con la anterior.
www.youtube.com/watch?v=S1pSjWX5Zrw
Por cierto... ¿Le apetecen una $Libras?