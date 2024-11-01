edición general
5 meneos
14 clics
Dos caras de la Argentina de Milei: boom de consumo para pocos, mientras millones viven con lo justo

Dos caras de la Argentina de Milei: boom de consumo para pocos, mientras millones viven con lo justo

La inflación cayó al 1,6% mensual tras las políticas de ajuste del gobierno. Pero detrás de ese logro, se esconde una paradoja: mientras algunos sectores viven un consumo récord, millones de argentinos enfrentan más pobreza y precariedad. No obstante, el 50% de los argentinos no logra cubrir sus necesidades básicas y el 30% debe postergar o cancelar gastos para pagar servicios, según un estudio de la consultora Moiguer, citado por la agencia de noticias AFP. En paralelo, mientras un 23% compra dólares y un 11% realiza compras en plataformas

| etiquetas: pobreza , precariedad , argentina , milei , crisis
4 1 0 K 58 actualidad
11 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Comentarios destacados:    
Skiner #2 Skiner
Eso se llama capitalismo salvaje. Unos pocos son hiperricos y el resto pasando penurias.
3 K 46
oceanon3d #5 oceanon3d *
"boom de consumo para pocos, mientras millones viven con lo justo"

Pues las políticas de derechas en lineas generales .... en España todas las rentas familiares de menos de 300.000 salen muy perjudicadas con las políticas del PP ... y ahí los tenéis como partido mas votado entre los muertos de hambre que serán los primeros desmitificados.


El PP, de VOX no hablo, solo agita bandera de odio, soluciones fáciles a asuntos complejos y idioteces a cascoporro ¡¡¡libertada o comunismo¡¡¡ .... ¿Y esto porque es niños? ...porque el PP no tiene propuestas políticas para el 90% de sus propios votantes ....solo es humo para que no miren donde tienen que mirar.

Ya lo decía uno de los padre de estas derechas que tenemos ahora  media
2 K 33
Connect #3 Connect
Con lo bien que se vivía con la inflación del 200%!! A ver si vuelven esos años preMilei y los argentinos vuelven a ser felices :troll:
1 K 21
comadrejo #11 comadrejo *
#8 Los chorros de antes: www.youtube.com/watch?v=jm-WyLfWWs4
www.youtube.com/watch?v=lp4sGF9Siq8
www.youtube.com/watch?v=qKpD2GveNfw

No les han recaputoado ahora..... les han reCAPUTOado antes. :troll: :troll:
Este nueva versión de caputo nada tiene que ver con la anterior.

www.youtube.com/watch?v=S1pSjWX5Zrw

Por cierto... ¿Le apetecen una $Libras?
0 K 12
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
La Argentina. Ese país que copia expresiones portuguesas a mansalva, como el tacho de la basura, tener la deuda paga o la pieza vazio o poner artículo a los nombres de países. Viven en la irrealidad más bestia. Los españoles son gallegos, los italianos son "tanos" si son del antiguo reino de Nápoles dos Sicílias y sos turco si venís del antiguo imperio otomano. Da igual si eres sirio o palestino: te queda el mote de turco aunque seas judío. Es más, en Israel si eres un Mitzrají, eres un turco.
0 K 9
Blackat #6 Blackat
Acabar con la inflaccion haciéndo que nadie tenga plata ni para comer
0 K 6
DarthAcan #1 DarthAcan
Ha bajado la inflación, hay superávit y hay menos pobreza que con el anterior gobierno.
3 K -18
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Hay menos pobreza y se han cargado el consumo, soplar y sorber todo a la vez, les falta que dejen de emigrar ante tan brillante situación económica, a miles están regresando, a millones :troll:
4 K 65
DarthAcan #8 DarthAcan
#4 El pais sigue en la mierda pero el que lo metió en la mierda no fue Milei sino los anteriores gobiernos.
0 K 10
#9 UserNotFound_164
#8 y Milei solo acelera la tendencia
0 K 7
xyria #10 xyria
#1 Vaya, qué bien.
1 K -1

menéame