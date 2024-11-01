Dos buques de guerra iraníes se refugian en puertos de la India y Sri Lanka

Dos buques de guerra iraníes se han refugiado en puertos de la India y Sri Lanka después de que un submarino estadounidense torpedeara un buque de guerra iraní en el Océano Índico, frente a la costa de Sri Lanka, la semana pasada. Se convirtió en una vergüenza diplomática para Nueva Delhi, que había acogido el buque hundido durante unos ejercicios navales multilaterales previos en tiempos de paz. Los países del sur de Asia han calificado su decisión de permitir que los barcos entren en sus puertos como un gesto “humanitario”.