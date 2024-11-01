edición general
Dos armas letales de destrucción masiva

El mundo entero mira con inquietud el circo del último émulo de Hitler, con tantas pistas como Venezuela, Groenlandia, Cuba, Colombia, Palestina, las que olvido y las que le hiciesen falta para salvar al dólar frente a los BRICS, que es de lo que se trata en el fondo del fondo. Pero este no es un circo como los demás: aquí aparece el payaso-jefe con sus mascotas humanas armadas hasta los dientes, que amenazan a las niñas y niños de las gradas y a sus progenitores con cañones que no disparan claveles o chorros de agua, sino balas…

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
dejan huérfanas y huérfanos, como en Palestina, donde el payaso neohitleriano y sus guardaespaldas sionistas forman un equipo de matones exterminadores, siempre dispuestos al uso de armas de destrucción masiva si se ven en peligro.
1 K 39
Asimismov #5 Asimismov
#1 solo cuando las víctimas no están en condiciones de defenderse.
0 K 12
#3 Albarkas
Nosotros tenemos a Pitingo. Cágate lorito.
1 K 22
Barney_77 #2 Barney_77
Para hacer frente a los BRICS.... Jajajajajajajaja. Que putos flipados los que hayan escrito esto.
0 K 9
#4 mariopg
los mass media y la ignorancia
0 K 8

