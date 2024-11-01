Dos armas letales de destrucción masiva

El mundo entero mira con inquietud el circo del último émulo de Hitler, con tantas pistas como Venezuela, Groenlandia, Cuba, Colombia, Palestina, las que olvido y las que le hiciesen falta para salvar al dólar frente a los BRICS, que es de lo que se trata en el fondo del fondo. Pero este no es un circo como los demás: aquí aparece el payaso-jefe con sus mascotas humanas armadas hasta los dientes, que amenazan a las niñas y niños de las gradas y a sus progenitores con cañones que no disparan claveles o chorros de agua, sino balas…