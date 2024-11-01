Dos años de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: España consolida el giro hacia un sistema público de vivienda

Esta semana se cumple el segundo aniversario del nacimiento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un Ministerio que, en cuarenta y siete años de democracia, solo ha existido dos veces, y ambas bajo gobiernos socialistas. No es casualidad: en el ADN de la socialdemocracia está la convicción de que los derechos sociales, como la vivienda, deben prevalecer sobre el mercado, y la certeza de que los derechos solo se pueden garantizar desde lo público. Esta semana también se cumple otro aniversario: los 50 años de la muerte del dictador.