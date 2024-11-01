edición general
Dos años de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: España consolida el giro hacia un sistema público de vivienda

Esta semana se cumple el segundo aniversario del nacimiento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un Ministerio que, en cuarenta y siete años de democracia, solo ha existido dos veces, y ambas bajo gobiernos socialistas. No es casualidad: en el ADN de la socialdemocracia está la convicción de que los derechos sociales, como la vivienda, deben prevalecer sobre el mercado, y la certeza de que los derechos solo se pueden garantizar desde lo público. Esta semana también se cumple otro aniversario: los 50 años de la muerte del dictador.

Magog #2 Magog
Como dijo aquel sabio;
Donde está? Que yo lo vea
#3 Celsar
Vaya jeta...
Cehona #9 Cehona
Ya solo falta que gobierne el PSOE en Madrid y construyan viviendas públicas, para que luego venga la Botella de turno y se las venda a precio de saldo, al fondo buitre de sus hijos.
Los jueces lo apañan todo.
jonolulu #5 jonolulu
Giro de 360 grados
jdmf #10 jdmf
¿Giro a dónde?... debió ser un giro en una curva muy cerrada por que han seguido recto dejando a miles de personas aún sin hogar.
elTieso #1 elTieso
¿En serio? ¿Esto lo mandas por las risas? Yo ya no sé si el PSOE delira o directamente no sale a la calle jamás. Si el gran problema de este país es precisamente que no hay vivienda pública a menor precio que de libre mercado, como sí hubo en el pasado.
#4 Daniel2000
#1 "¿En serio? ¿Esto lo mandas por las risas? "

Me has calado.


Lo que me daba mas risa, es lo de "Esta semana también se cumple otro aniversario: los 50 años de la muerte del dictador."
#8 Somozano
El problema de España es que existe prensa de derechas y enfrente
Prensa del PSOE
Que no es lo mismo

Losantos dedica la mitad de su programa a meterse con VOX y el PP. El otro día volvió a recordar los gustos homoeróticos de los voxeros con sus ropas ajustadas y marcando pecho a lo Tom de Finlandia

Para que en la SER o Público se metan con el PSOE....
Una vez cada década y poquito
