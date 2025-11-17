Las DOPs rivales acusan al Ministerio de Agricultura de trato de favor a Guijuelo

Nadie puede presentar alegaciones al cambio de condiciones de la DO Guijuelo, que rebajó sus exigencias de calidad para certificar como jamones ibéricos piezas procedentes de cerdos que tengan un 50% de raza Duroc. Así lo ha determinado el MAPA al rechazar la apertura del mecanismo de oposición que le solicitó la Junta de Extremadura. Esta decisión ha generado malestar en otras organizaciones del sector, que sienten un trato desigual al constatar que ese proceso sí se activó para una modificación similar en los vinos de la DOCa Rioja