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'Doomsday Radio', la misteriosa señal que desata la conspiranoia desde Rusia... y que podría tener su 'gemela' en Irán
Es un reportaje sobre dos misteriosas emisoras de onda corta, la rusa UVB‑76 (“Doomsday Radio”) y una nueva señal iraní de números leídos en persa, que alimentan teorías de espionaje y guerra nuclear.
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:
radio
,
señal
,
iran
,
inteligencia
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#4
Ripio
#0
Triplicada:
www.meneame.net/story/escucha-esta-misteriosa-senal-radio-primer-dia-g
www.meneame.net/story/financial-times-misteriosa-senal-radio-aparecio-
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#5
Blackat
#4
Añade la info de Iran y que esta en activo.
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K
6
#2
estemenda
*
Tiene entrada en la Wikipedia:
UVB-76
(en ruso: УВБ-76; véase § Nombre y distintivos de llamada para otros distintivos), también conocida por el apodo de "El Zumbador", es una estación de radio de onda corta que transmite en modo de banda lateral superior en la frecuencia de 4625 kHz (longitud de onda de 64,8 m).[1][2] Transmite un zumbido corto y monótono ⓘ, que se repite a una velocidad de aproximadamente 25 tonos por minuto, 24 horas al día.[1] A veces, la señal del
…
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K
12
#3
placeres
Dan ganas de votar sensacionalista o erronea. Aunque es un tema apasionante para ller Histocast creo, hizo un monografico sobre el tema, pero no he conseguido encontrarlo y mira que he buscado.
Este enlace es más explicativo, los sonidos, codigos, voz natural voz artificial son bastante terrorificos, si los escuchas por un aparato.
historiatercerocaup2021.umh.es/2021/03/09/misterios-de-la-radio-las-em
Decenas de naciones han usado ese sistema, a día…
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0
K
11
#1
Blackat
Ya se hablo de estas emisoras, pero me parecio coherente compartir esta teoria despues de investigar con varias IAs:
Es muy probable que UVB-76 funcione como parte de un sistema redundante de comunicaciones militares rusas, donde la onda corta es solo una vía analógica de respaldo ("backup") para el "keep-alive" y comandos críticos, complementada por cables de fibra óptica, HF/VHF terrestres y satélites.
Redundancia en múltiples vías
La doctrina militar rusa prioriza la…
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K
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menéame
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www.meneame.net/story/escucha-esta-misteriosa-senal-radio-primer-dia-g
www.meneame.net/story/financial-times-misteriosa-senal-radio-aparecio-
UVB-76 (en ruso: УВБ-76; véase § Nombre y distintivos de llamada para otros distintivos), también conocida por el apodo de "El Zumbador", es una estación de radio de onda corta que transmite en modo de banda lateral superior en la frecuencia de 4625 kHz (longitud de onda de 64,8 m).[1][2] Transmite un zumbido corto y monótono ⓘ, que se repite a una velocidad de aproximadamente 25 tonos por minuto, 24 horas al día.[1] A veces, la señal del
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Este enlace es más explicativo, los sonidos, codigos, voz natural voz artificial son bastante terrorificos, si los escuchas por un aparato.
historiatercerocaup2021.umh.es/2021/03/09/misterios-de-la-radio-las-em
Decenas de naciones han usado ese sistema, a día… » ver todo el comentario
Es muy probable que UVB-76 funcione como parte de un sistema redundante de comunicaciones militares rusas, donde la onda corta es solo una vía analógica de respaldo ("backup") para el "keep-alive" y comandos críticos, complementada por cables de fibra óptica, HF/VHF terrestres y satélites.
Redundancia en múltiples vías
La doctrina militar rusa prioriza la… » ver todo el comentario