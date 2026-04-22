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¿De dónde vienen todos estos meteoros?

Últimamente, parece que las estrellas surcan el cielo con mucha más frecuencia de lo habitual. En marzo, un bólido tras otro surcó los cielos de Norteamérica y Europa. Algunas de las deslumbrantes apariciones dejaron meteoritos a su paso. En Ohio, fragmentos espaciales cayeron en campos y bosques. Otros visitantes rocosos atravesaron los tejados de las casas y rebotaron de una pared a otra en los dormitorios. “Es un campo de tiro”, dijo Mike Hankey, astrónomo aficionado de la Sociedad Estadounidense de Meteoros. “Hay cosas volando por todas par

| etiquetas: espacio , meteoros , atmosfera , sistema solar
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3 comentarios
4 1 0 K 57 ciencia
Walldrop #1 Walldrop
Aviso, aunque titular y entradilla generan intríngulis y parece que va a ser un artículo de baratillo, es un meneo cundente, no un artículo cutre. Algo le falla en la síntesis/redacción pero no desmenead por defecto, echarle un ojo.

También por aclarar comentar que eso, que no está claro si es una zona de meteoros todavía por descubrir o qué pasa.
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Urasandi #2 Urasandi
¿Meteoros o meteoritos?
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capitan__nemo #3 capitan__nemo
“Se trata de material extraterrestre en todos los sentidos de la palabra”, dijo."
...
“No creemos que se trate de extraterrestres”
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menéame