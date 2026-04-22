¿De dónde vienen todos estos meteoros?

Últimamente, parece que las estrellas surcan el cielo con mucha más frecuencia de lo habitual. En marzo, un bólido tras otro surcó los cielos de Norteamérica y Europa. Algunas de las deslumbrantes apariciones dejaron meteoritos a su paso. En Ohio, fragmentos espaciales cayeron en campos y bosques. Otros visitantes rocosos atravesaron los tejados de las casas y rebotaron de una pared a otra en los dormitorios. “Es un campo de tiro”, dijo Mike Hankey, astrónomo aficionado de la Sociedad Estadounidense de Meteoros. “Hay cosas volando por todas par