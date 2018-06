¿de dónde viene la regla de no terminar frases (en inglés) con una preposición? [ENG]

La prohibición del idioma inglés de "preposition stranding" -terminar una oración con una preposición como with, at, o o of- es una regla fantásticamente estúpida que cuando se sigue a menudo tiene el efecto de destrozar una oración. Y sin embargo, durante cientos de años, a los estudiantes se les ha enseñado a crear frases desastrosas con tal de seguir esa regla. El origen está en un tipo de la segunda parte del siglo XVII llamado John Dryden.