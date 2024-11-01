edición general
¿A dónde van nuestros impuestos? Récord de recaudación y tráfico, pero la inversión en carreteras sigue en niveles de 2010

¿A dónde van nuestros impuestos? Récord de recaudación y tráfico, pero la inversión en carreteras sigue en niveles de 2010  

A raíz del accidente de tren en Córdoba, se ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras. Este análisis técnico desglosa quiénes son los titulares legales de las vías (Estado, CCAA y Ayuntamientos) y sus obligaciones de conservación.

Thornton #4 Thornton
Video lleno de falsedades.

En 2023 se presupeustaron 1.548 millones de euros para coservación de las carreteras del Estado, no los 1.150 millones que dice el vídeo

www.transambiental.com/blog-noticias-transporte-residuos/incremento-pr

No sé de donde saca que el capítulo 453C corresponde al gasto en mantenimiento de carreteras.

El código 45, en llos PGE corresponde a la Política de gasto “Infraestructuras de Transporte”, pero, dentro de este, el 453 corresponde a ubpolítica: Infraestructuras ferroviarias.

Un cuñado haciéndose el listo
powernergia #2 powernergia
Está interesante, a los datos que da, hay que añadir el que han pasado a la titularidad (y mantenimiento) estatal muchos cientos de kms que eran de peaje, y no se citan.
Por otro lado cuando hablan de presupuestos y gastos solo hablan de la parte estatal, estaría bien comprobar como evoluciona en el resto de titulares de carreteras.
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#2 ya estas jodiendo la demagogia....

Es q me.imaginaba q era lo q dices...
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A putas, farlopa, coches oficiales, viajes en Falcon, chiringuitos, observatorios y cientos de políticos con miles de asesores.
pitercio #5 pitercio
La idea medular del vídeo es correcta, pagamos muchísimo y cada vez más, pero el estado desatiende servicios esenciales.
