¿A dónde van nuestros impuestos? Récord de recaudación y tráfico, pero la inversión en carreteras sigue en niveles de 2010  

A raíz del accidente de tren en Córdoba, se ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras. Este análisis técnico desglosa quiénes son los titulares legales de las vías (Estado, CCAA y Ayuntamientos) y sus obligaciones de conservación.
| etiquetas: carreteras , mantenimiento , infraestructuras , seguridad vial , impuestos
En 2023 se presupeustaron 1.548 millones de euros para coservación de las carreteras del Estado, no los 1.150 millones que dice el vídeo
www.transambiental.com/blog-noticias-transporte-residuos/incremento-pr
No sé de donde saca que el capítulo 453C corresponde al gasto en mantenimiento de carreteras.
El código 45, en llos PGE corresponde a la Política de gasto “Infraestructuras de Transporte”, pero, dentro de este, el 453 corresponde a ubpolítica: Infraestructuras ferroviarias.
Un cuñado haciéndose el listo
Por otro lado cuando hablan de presupuestos y gastos solo hablan de la parte estatal, estaría bien comprobar como evoluciona en el resto de titulares de carreteras.
Es q me.imaginaba q era lo q dices...