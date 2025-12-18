Donantes privados inyectan 860 millones para el mayor acelerador de partículas de la historia

El CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, se prepara para dar un salto decisivo en la exploración del universo. Por primera vez en su historia contará con el respaldo de donantes privados para impulsar uno de sus proyectos científicos más ambiciosos: el Futuro Colisionador Circular (FCC), una gigantesca máquina llamada a suceder al Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador que permitió descubrir el bosón de Higgs en el 2012.

Fundaciones filantrópicas y empresarios se han comprometido aportar 860 millones