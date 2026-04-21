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Doñana, bajo el agua y un manto verde: una imagen satelital muestra la transformación del humedal en primavera

Doñana, bajo el agua y un manto verde: una imagen satelital muestra la transformación del humedal en primavera

La marisma afronta impactos por el cambio climático y la acción humana, pero mantiene su biodiversidad y capacidad de recuperación. La primavera en Doñana ha alcanzado todo su potencial. Así lo muestra una imagen de satélite Sentinel-2, del 15 de abril, con amplias zonas de marisma inundada y cubiertas con un inmenso manto verde, resultado del crecimiento de la vegetación tras el retroceso de las aguas invernales. Únicamente los grandes lucios como el Membrillo, Mari López y El Lobo permanecen como superficies de aguas abiertas

| etiquetas: doñana , transformación , imagen , satelitial
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3 comentarios
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Sacronte #2 Sacronte
Perfecto para los hijos de puta de los pozos ilegales que ya no llamarán tanto la atencion.
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josde #3 josde
#2 Ya habrá algún "marques" frotándose las manos con tanta agua para robar.
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LázaroCodesal #1 LázaroCodesal
La que está liando el Perro.
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menéame