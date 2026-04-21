Doñana, bajo el agua y un manto verde: una imagen satelital muestra la transformación del humedal en primavera

La marisma afronta impactos por el cambio climático y la acción humana, pero mantiene su biodiversidad y capacidad de recuperación. La primavera en Doñana ha alcanzado todo su potencial. Así lo muestra una imagen de satélite Sentinel-2, del 15 de abril, con amplias zonas de marisma inundada y cubiertas con un inmenso manto verde, resultado del crecimiento de la vegetación tras el retroceso de las aguas invernales. Únicamente los grandes lucios como el Membrillo, Mari López y El Lobo permanecen como superficies de aguas abiertas