Donald Trump se reúne con Lionel Messi en la Casa Blanca

Luego de una temporada histórica en el balompié estadounidense, coronada con el título de campeón de la MLS, el Inter Miami fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump.

