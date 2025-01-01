Donald Trump pidió la renuncia del CEO de Intel y las acciones comenzaron a caer

"El CEO de Intel tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar inmediatamente. No hay otra solución a este problema", publicó Trump en su plataforma Truth Social. Su mensaje llegó un día después de que el senador Tom Cotton informara el envío de una carta suya a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas, citó AFP. Según informes, Tan "controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips".