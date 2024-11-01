edición general
Donald Trump intentó hacer de Mercedes-Benz una marca de Estados Unidos pero Alemania predominó

Donald Trump intentó hacer de Mercedes-Benz una marca de Estados Unidos pero Alemania predominó

Aunque Donald Trump intentó llevar la sede de Mercedes-Benz a Estados Unidos, la automotriz alemana rechazó la propuesta y mantuvo sus raíces en Alemania, pese a seguir invirtiendo y produciendo en suelo estadounidense. Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, reveló en una entrevista con The Pioneer que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue quien planteó formalmente la idea. Según explicó, la empresa ni siquiera llegó a evaluarla: Mercedes tiene más de un siglo de historia ligada a Alemania y esa identidad es innegociable.

etiquetas: trump , mercedes-benz , alemania , eeuu
comentarios
jonolulu
Cada noticia que sale más lunático parece

concentrado
#1 Sí, aunque leyendo un poco sobre la historia de la compañía se entiende mejor su interés: "Mercedes-Benz suministró motores para diversos vehículos blindados y de transporte de la Wehrmacht"

RoterHahn
#1
Bueno, ya se hizo a nivel nacional con el BBV con la absorcion de Argentaria, que se llevaron la sede central de Bilbao a sus periferias Madrileñas.


