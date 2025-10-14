edición general
Donald Trump dinamita la base del poderío estadounidense

De los 63 científicos galardonados con el Nobel de Física, Química o Medicina desde el año 2000 que emigraron de su país natal, una gran mayoría (41, es decir el 65%) acabaron eligiendo los EEUU como su nueva residencia. Algo que gracias al desmantelamiento de la Ciencia y el acoso a los emigrantes que está perpetrando la administración Trump es más que probable que no se repetirá en las próximas décadas y que muy seguramente acelerará el ya inevitable sorpasso de China como potencia hegemónica en Ciencia y con ello el declive de los EEUU.

#1 Chabelitaenanita
Muy #relacionada. El histórico sorpasso de China a EEUU en un gráfico (las políticas de Trump son un fracaso) www.meneame.net/story/historico-sorpasso-china-eeuu-indicador-economic
#2 ombresaco
El dilema siempre ha sido "cabeza de ratón o cola de león", pero parece que hay un empeño en pasar de cabeza de león a cabeza de ratón... y los vasallos, a "cola de ratón"
