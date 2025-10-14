Donald Trump dinamita la base del poderío estadounidense

De los 63 científicos galardonados con el Nobel de Física, Química o Medicina desde el año 2000 que emigraron de su país natal, una gran mayoría (41, es decir el 65%) acabaron eligiendo los EEUU como su nueva residencia. Algo que gracias al desmantelamiento de la Ciencia y el acoso a los emigrantes que está perpetrando la administración Trump es más que probable que no se repetirá en las próximas décadas y que muy seguramente acelerará el ya inevitable sorpasso de China como potencia hegemónica en Ciencia y con ello el declive de los EEUU.