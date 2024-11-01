edición general
10 meneos
18 clics

Donald Trump amenaza con acciones legales a la BBC después de que su presidente afirmara que la edición del discurso en el documental fue un «error de juicio» (ING)

La BBC confirma haber recibido una carta legal del presidente de Estados Unidos en la que amenaza con emprender acciones legales.

| etiquetas: bbc , donald trump
8 2 0 K 112 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 112 actualidad
frankiegth #1 frankiegth *
Es todo tan ridículamente ridículo que me voy a ahorrar elaborar el comentario. Al menos para nuestra generación el "sentido común" nunca estuvo en horas tan bajas.
1 K 27
johel #3 johel *
#1 Hemos llegado a un punto en que "es que es de sentido comun" es una frase que a medio decir ya es para salir corriendo.
0 K 11
azathothruna #2 azathothruna
Lo bueno que veo es que la "relacion especial" puede irse al guano.
0 K 14

menéame