edición general
3 meneos
92 clics
Don Federico "El Alemán", la enigmática vida del hombre que hizo fortuna en el Bierzo reconstruyendo Europa

Don Federico "El Alemán", la enigmática vida del hombre que hizo fortuna en el Bierzo reconstruyendo Europa

Conocemos una parte de la historia de Fritz Honigmann, El Alemán , director de Coto Vivaldi que vivía en La Peña de Congosto

| etiquetas: federico honigmann , bierzo , mineris , hierro , carbón , coto vivaldi
2 1 0 K 32 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 32 cultura
Kantinero #1 Kantinero
Qué casualidad hoy he estado por Congosto y la zona del Golf
0 K 12

menéame