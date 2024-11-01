Don Fanucci en la Casa Blanca

Donald Trump es el Don Fanucci de estos malos, tirando a muy malos, tiempos de los que él, en buena parte es responsable. ¿Cómo no había caído antes?. Esa arrogancia, esa soberbia, ese desdén por los que considera unos desgraciados, unos don nadie, unos pobres perdedores, una palabra esa de “perdedores” que emplea bastante para referirse a los que no le aplauden y se postran ante él, al igual que “palestino” que para él es un sinónimo de perdedor, y que emplea para insultar los que se atreven a criticarle, aunque sea levemente.