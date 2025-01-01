Dolors Montserrat, en el barro contra Pedro Sánchez como número dos del PP europeo

En el Parlamento Europeo están acostumbrados (y cansados) de la españolización de los debates, que es la estrategia que los de Pablo Casado, primero, y Alberto Núñez Feijóo, después, han llevado a cabo desde que gobierna Pedro Sánchez. Ahora el nivel ha escalado jerárquicamente. Dolors Montserrat era la encargada de esa ofensiva como jefa de la delegación española, pero ahora, como secretaria general del Partido Popular Europeo, no ha abandonado ese rol.