Documentos filtrados afirman que "EE.UU. quiere convencer a cuatro países de que abandonen la UE" en un intento de "hacer que Europa vuelva a ser grande" [ENG]

Según una versión filtrada de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de la administración Trump, la Casa Blanca planea pedir a Austria, Hungría, Italia y Polonia que abandonen la UE. “Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer.”

trump , ue , brexit , austria , hungría , italia , polonia
comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Si esto no hace que EUROPA SE UNA A CHINA O RUSIA, estan recontracagaos
Minimo deberian ejecutar publicamente a la Pustula y compañia
Pacman #6 Pacman
#1 a China te lo puedo comprar, pero a Rusia?
azathothruna #7 azathothruna *
#6 Simple geografia.
Si, seran los malvados ortodoxos KGBeros zaristas, pero son mejores, por la minima, que los magas.
Mangione #5 Mangione
Mientras tanto, en China...  media
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Bueno, si esos son los países, pues ni tan mal...
tetepepe #8 tetepepe
Justamente, esas cuatro naziones.
#3 pozz
Rusoplanistas y trumpistas unidos por la misma causa antieuropea.
azathothruna #4 azathothruna
#3 Que estrechos de miras.
Los europedos se han hecho tantos enemigos que deberian volverse corea del norte, aislarse bien.
