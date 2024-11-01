Documentan cómo el lince ibérico remoja a sus presas en agua para hidratar a sus crías

Un equipo de investigadores ha documentado por primera vez un comportamiento inédito en el lince ibérico: transportar y sumergir de forma deliberada a sus presas en agua, posiblemente para proporcionar hidratación a sus cachorros durante el destete.

El hallazgo, registrado mediante cámaras trampa entre 2020 y 2025 en los Montes de Toledo, revela una faceta desconocida de la ecología conductual de esta especie emblemática, vinculada a su inteligencia y capacidad de adaptación.