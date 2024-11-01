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Documentan cómo el lince ibérico remoja a sus presas en agua para hidratar a sus crías

Documentan cómo el lince ibérico remoja a sus presas en agua para hidratar a sus crías

Un equipo de investigadores ha documentado por primera vez un comportamiento inédito en el lince ibérico: transportar y sumergir de forma deliberada a sus presas en agua, posiblemente para proporcionar hidratación a sus cachorros durante el destete.
El hallazgo, registrado mediante cámaras trampa entre 2020 y 2025 en los Montes de Toledo, revela una faceta desconocida de la ecología conductual de esta especie emblemática, vinculada a su inteligencia y capacidad de adaptación.

| etiquetas: lince ibérico , presas , crias , agua
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2 comentarios
6 3 0 K 120 MenteAnimal
Mark_ #1 Mark_
Vamos que el lince es tan ibérico que te prepara hasta una salsa.
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reivaj01 #2 reivaj01
#1 en las instalaciones de Doñana les ponían los programas de Arguiñano como parte de su formación para la preservación de la especie.
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