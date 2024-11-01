Documental: "Cómo la lucha de Alemania contra el antisemitismo está fortaleciendo a la extrema derecha" [ENG]  

El destacado periodista judío australiano Antony Loewenstein regresa a su hogar ancestral, Alemania. En un momento en el que los críticos de Israel están siendo despedidos, cancelados, silenciados, arrestados y expulsados de Alemania, una deriva a la que un filósofo judío ha llamado el "macartismo" del siglo XXI. Veremos cómo una nación que asesinó a la mayor parte de su familia pero le otorgó la ciudadanía en 2011, a Loewenstein se le dice, como judío, qué es aceptable decir sobre Israel.