Doctrina Monroe

No es que la doctrina Monroe regrese, es que nunca se ha ido. Los asesores del presidente Trump simplemente le dijeron que siguiera los pasos de sus antecesores: —aplique nuestros principios de política exterior—dijeron. Su “neomonroísmo” es una copia actualizada de aquella doctrina que a partir de 1823 serviría para contener la amenaza geopolítica de ingleses, franceses, holandeses, portugueses y españoles en América Latina. Después de que el moribundo imperio español dejaba un vacío, éste tendría que ser llenado por Estados Unidos.

#2 Juantxi
Los usanos creen tiene que defender los suyo y no permitir que Venezuela les robe el petróleo que se extrae en Venezuela. Por la doctrina Monroe todos los recursos americanos sin de los Estados Unidos. Y luego critican la "colonización" española... Vaya cinismo.
#1 guillersk
La que lió napoleon
