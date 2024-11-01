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Doctrina del Shock
Dedicado a todos los profesionales de la desinformación y del odio. Video generado con IA sobre la desinformación y los delincuentes que viven de ella.
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doctrina del shock
,
ia
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lego
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desinformación
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#2
soberao
Los vídeos con AI son basura y estos vídeos supuestamente revindicativos están confundiendo esta tecnología como confundir "redes sociales" con "redes comunitarias autogestionadas". Aquí quien gana es el dueño del centro de datos cuando te suban el recibo de la luz y agua además de hacer estos servicios de pago.
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#5
EldelaPepi
*
#2
Estoy de acuerdo con eso que dices.
El problema es que es el campo de la batalla cultural y política ahora mismo.
No se puede impedir que haya gente que se beneficie en los conflictos. Siempre los ha habido y siempre los habrá.
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#1
carakola
Irán marcando el camino. Quién lo iba a decir.
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#4
eipoc
*
#1
Yo diría mas bien que es "apropiación ideológica", al final saldrán los Vox y PP haciendo videos también de Lego y se acabará de enmierdar las redes y diluir los mensajes que transmiten los Lego de Irán. Esa es la idea de la propaganda capitalista.
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#3
Garbns
vídeo con IA voto negativo, lo siento
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Estoy de acuerdo con eso que dices.
El problema es que es el campo de la batalla cultural y política ahora mismo.
No se puede impedir que haya gente que se beneficie en los conflictos. Siempre los ha habido y siempre los habrá.