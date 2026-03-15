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Un docente fue asesinado mientras manejaba como chofer para una app de viajes: un policía habría intentado robarle

Un docente fue asesinado mientras manejaba como chofer para una app de viajes: un policía habría intentado robarle

Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña, habría sido atacado por el pasajero, que intentó sustraerle su auto. El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, en Buenos Aires

| etiquetas: argentina , sucesos , economía
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4 comentarios
10 2 0 K 129 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Veis que maravillosa es la libertad?

Los docentes tienen libertad de trabajar en APPs de coches para que les llegue para comer, y los policías tienen libertad de robar y asesinar a otros.

Aquí, como es un régimen socialcomunista intervencionista y bilduetarra, ponemos muchas trabas a que los funcionarios tengan varios trabajos.
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strike5000 #3 strike5000
#1 En España un funcionario puede compaginar su actividad con otra en una empresa particular siempre que no haya un conflicto de intereses.

"Con las primeras pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Arribas solicitó la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense."

¿Dónde está la libertad para robar y asesinar de la Policía?
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 ¿Detenciones? ¿Qué es esa injerencia del estado en la libertad individual?

Cuando hay libertad, las cosas no se hacen así.
Se contrata un grupo PRIVADO de matones que hagan justicia. Que si es del estado, no me fio.
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azathothruna #2 azathothruna
Solo en Cubazuela del Norte.
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menéame